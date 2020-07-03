Грозовые ливни с градом и сильным ветром надвигаются на Нижний Новгород

Фото: НИА Нижний Новгород

Региональное ГУ МЧС предупреждет нижегородцев о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций 15-16 июля.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня днем в Нижнем Новгороде и области ожидаются ливни с грозами, а в некоторых районах может пойти град.

При этом поднимется сильный юго-восточный ветер с порывами до 13-18 м/с.

По информации синоптиков, таких неблагоприятных погодных условий стоит ожидать до утра 16 июля.

МЧС предупреждает, что такие погодные явления являются причиной чрезвычайных ситуаций. Ветер может повредить линии электропередачи и связи, поразить объекты электроэнергетики, стать причиной обрушения слабоукрепленных, но широкоформатных конструкций, повалить деревья.

Ливень окажет влияние на оползни, затопление дорог, низководных остов и сельхозугодий. Молнии могут ударить в любой объект, не защищенный громоотводом.

Напомним, что синоптики назвали погоду текущей недели в Нижнем Новгороде "контрастной". Нижегородцам предстоит испытать на себе как 30-градусную жару, так и +17° с дождями и грозами.

В понедельник МЧС предупреждало о грозовых дождях с градом. Позже пользователи соцсетей публиковали фотографии выпавшего града размером с куриное яйцо. Множество домов остались без электричества, насчитывается несколько сломанных деревьев и поврежденных крыш домов.

Однако, за таким дождливым понедельником последовал аномально жаркий вторник.