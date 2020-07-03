Грозовые ливни с градом и сильным ветром надвигаются на Нижний Новгород

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Региональное ГУ МЧС предупреждет нижегородцев о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций 15-16 июля.
Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня днем в Нижнем Новгороде и области ожидаются ливни с грозами, а в некоторых районах может пойти град.
При этом поднимется сильный юго-восточный ветер с порывами до 13-18 м/с.
По информации синоптиков, таких неблагоприятных погодных условий стоит ожидать до утра 16 июля.
МЧС предупреждает, что такие погодные явления являются причиной чрезвычайных ситуаций. Ветер может повредить линии электропередачи и связи, поразить объекты электроэнергетики, стать причиной обрушения слабоукрепленных, но широкоформатных конструкций, повалить деревья.
Ливень окажет влияние на оползни, затопление дорог, низководных остов и сельхозугодий. Молнии могут ударить в любой объект, не защищенный громоотводом.
Напомним, что синоптики назвали погоду текущей недели в Нижнем Новгороде "контрастной". Нижегородцам предстоит испытать на себе как 30-градусную жару, так и +17° с дождями и грозами.
В понедельник МЧС предупреждало о грозовых дождях с градом. Позже пользователи соцсетей публиковали фотографии выпавшего града размером с куриное яйцо. Множество домов остались без электричества, насчитывается несколько сломанных деревьев и поврежденных крыш домов.
Однако, за таким дождливым понедельником последовал аномально жаркий вторник.
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