лукойл
Последние новости рубрики Общество
15 июля 2020 13:30  [42] Участки дороги по ул. Нестерова в Нижнем Новгороде будут перекрыты в июле-августе
15 июля 2020 13:21  [52] "Ростелеком" принимает участие в "Большой перемене"
15 июля 2020 13:05  [126] Нижний Новгород собрал почти половину COVID-инфицированных жителей региона
15 июля 2020 12:45  [112] Вход в нижегородский парк "Швейцария" временно запрещен
15 июля 2020 11:51  [240] Нижегородские власти рассказали о новых случаях заражения коронавирусом в регионе
15 июля 2020 11:50  [117] Въездной контроль может быть введен в Дивееве в дни памяти Серафима Саровского
15 июля 2020 11:30  [119] "35 новых проектов стартуют в Нижегородском научно-образовательном центре", - Глеб Никитин
15 июля 2020 11:01  [154] Истязавший соседей музыкой и лошадиным ржанием нижегородец пойдет под суд
15 июля 2020 10:32  [180] Выкуп свиней у фермеров в Ардатовском районе начнется 15 июля
15 июля 2020 10:15  [166] "Том Сойер Фест Нижний Новгород" получит грантовую поддержку "Команды 800"
Общество

Вход в нижегородский парк "Швейцария" временно запрещен

15 июля 2020 12:45  [112] Общество

Вход в нижегородский парк "Швейцария" (ООО парк "Приокский") временно запрещен. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Речь идет о том, что в связи с проведением работ по благоустройству и инженерному обеспечению с 15 июля временно прекращается доступ на территорию парка по адресу: пр. Гагарина, 35.

Следить за исполнением постановления будут МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода" и администрация Приокского района.

Отметим, что именно с 15 июля в парке "Швейцария" начинается благоустройство. Работы должны быть завершены до 20 декабря 2021 года. Контракт подписан с АО "Группа компаний "ЕКС" из Ярославля.

Напомним, детский центр планируют построить в ходе благоустройства. Это будет пространство, состоящее из пяти студий площадью от 48 до 90 кв.м., детской площадки, зон вестибюля и ожидания для родителей, а также административных помещений. Крышу планируется использовать как зону для игр. 

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph