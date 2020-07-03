Вход в нижегородский парк "Швейцария" временно запрещен

Вход в нижегородский парк "Швейцария" (ООО парк "Приокский") временно запрещен. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.
Речь идет о том, что в связи с проведением работ по благоустройству и инженерному обеспечению с 15 июля временно прекращается доступ на территорию парка по адресу: пр. Гагарина, 35.
Следить за исполнением постановления будут МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода" и администрация Приокского района.
Отметим, что именно с 15 июля в парке "Швейцария" начинается благоустройство. Работы должны быть завершены до 20 декабря 2021 года. Контракт подписан с АО "Группа компаний "ЕКС" из Ярославля.
Напомним, детский центр планируют построить в ходе благоустройства. Это будет пространство, состоящее из пяти студий площадью от 48 до 90 кв.м., детской площадки, зон вестибюля и ожидания для родителей, а также административных помещений. Крышу планируется использовать как зону для игр.
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