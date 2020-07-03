Новые автобусы на газомоторном топливе поступят в Нижний Новгород осенью Общество

Нижегородская область вошла в число субъектов-победителей программы по обновлению общественного пассажирского транспорта в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Правительство России приняло решение о софинансировании из федерального бюджета приобретения 51 газомоторного автобуса большого класса для МП "Нижегородпассажиравтотранс". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Программа обновления автопарка предусматривает предоставление субсидии в размере 60% от начальной стоимости транспортного средства. Оставшиеся 40% будут оплачиваться за счет средств бюджета области по схеме финансовой аренды (лизинга) в последующие 5 лет. Стоимость приобретаемых автобусов составляет 12 млн рублей за единицу. Исходя из субсидии в 7,2 млн рублей на один автобус, на покупку всей партии планируется получить из федерации 367,2 млн рублей. Оставшаяся часть оплаты, с учетом лизингового удорожания и обязательного страхования автобусов, составит 409,8 млн рублей на 5 лет за счет регионального бюджета и средств предприятия. Срок поставки автобусов - сентябрь-октябрь 2020 года.

"Приобретение 51 автобуса в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - всего лишь один из этапов системной работы по трансформации транспортной системы Нижегородской агломерации. Федеральная программа по обновлению пассажирского автотранспорта будет действовать в течение 5 лет, поэтому мы уже приступили к формированию новой заявки на 2021 год. Кроме того, сейчас региональный минтранс в целях обеспечения транспортной доступности проводит конкурс на разработку новой маршрутной сети, которая будет учитывать пожелания всех пассажиров", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Напомним, что с 2015-го по 2019 год было приобретено 644 автобуса для Нижнего Новгорода и 170 - для транспортных предприятий Нижегородской области.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.

Ранее сообщалось, что новые газовые заправки планируется построить в Нижегородской области. В течение трёх лет в регионе планируется построить порядка 26 новых газозаправочных станций.

Напомним, 74 новых автобуса на газомоторном топливе поступили в Нижний Новгород в декабре прошлого года, а также 70 и 56 автобусов в ноябре прошлого года (всего 200 единиц). Месте с закупкой 2018 года на 100 автобусов, в "Нижегородпассажиравтотрансе" сейчас 300 новых автобусов. В целом по области сейчас на компримированном природном газе работает 461 автобус.

Минтранс Нижегородской области намерен подать заявку на новые автобусы, троллейбусы и трамваи по нацпроекту "БКАД". По такой схеме планируется закупить автобусы на газомоторном топливе.

Нижегородская область и ПАО "Газпром" заключили соглашение о сотрудничестве в октябре прошлого года.