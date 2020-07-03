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Общество

Обновилась информация о заразившихся коронавирусом нижегородцах

16 июля 2020 12:35  [55] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 221 случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вчера было зарегистрировано 229 новых случая заболевания. Сегодня – 16 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 20 984 человек.

При этом 15 336 жителей Нижегородской области, то есть 73% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден диагноз "COVID-19", уже здоровы. За последние сутки выписан еще 271 человек.

На амбулаторном лечении сейчас находятся 3,7 тысячи нижегородцев, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 1,6 тысячи человек лечатся в больницах, 7 человек находятся в обсерваторах.

По данным на 16 июля, в Нижегородской области тесты на коронавирус сдали 492 701 человек. Средний показатель тестирования за сутки вырос на 1,3% и составил 15 383 человека на 100 тысяч населения.

За последние сутки тесты сдали 6 310 жителей региона, а в среднем за неделю охват составил 214,5 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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