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Происшествия

Прокуратура проверяет все посадочные площадки и аэродромы Нижегородской области

17 июля 2020 10:21  [105] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Прокуратура проверяет все посадочные площадки и аэродромы Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

В связи с происшествием в Большеболдинском районе, организованы дополнительные проверочные мероприятия соблюдения законности при использовании легкой авиации для химических работ угодий сельхозпредприятий.

По результатам проверки, при наличии оснований, будет принят весь комплекс необходимых мер прокурорского реагирования с целью устранения нарушений и предотвращения подобных трагедий в дальнейшем.

Напомним, что самолет АН-2 разбился ранним утром 13 июля в результате столкновения с линией электропередач. Воздушное судно принадлежало ООО "Зевс Авиа" и находилось в аренде у 54-летнего индивидуального предпринимателя (ИП) Уткин А.А. Он использовал самолет для авиационно-химических работ.

В самолете летели два человека: частный предприниматель, который арендовал самолет АН-2, и 49-летний авиатехник. Они погибли. Авиатехник погиб сразу после столкновения, предприниматель – в больнице.  

Ранее сообщалось, что по факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека по ч. 2 ст. 263 УК РФ.

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