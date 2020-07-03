Запах газа в Нижнем Новгороде: проверка АГЗС не дала результатов, ГЖД заявляет об отсутствии нарушений

Фото:
Сегодня - 19 июля, жители Нижнего Новгорода жаловались на сильный запах газа в атмосфере воздуха; это привело к тому, что региональное ГУ МЧС приступило к проверке возможных источников запаха.
Жалобы начали поступать примерно в 15:30, около 18:30 региональное Минэкологии сообщило, что фиксирует снижение концентрации запаха газа.
Сотрудники МЧС не исключали, что причинами запаха могли стать, в том числе, течки газа в газопроводах ООО "Газпром Трансгаз Нижний Новгород". Но в компании заверили, что оборудование работает в штатном режиме.
МЧС также рассматривало версии об авариях и утечках газа при транспортировке по железнодорожным путям в Нижнем Новгороде, либо утечках газа с газозаправочных станций.
Позже пресс-служба МЧС сообщила, что проверка АГЗС показала, что все заправки в городе работают исправно.
Еще позднее пресс-служба ГЖД распространила сообщение, что нарушения при транспортировке опасных грузов не выявлены.
Между тем, теперь происшествием теперь займется прокуратура. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил правительству области обратиться в это ведомство с просьбой организовать проверку, выяснить, кто является виновным и наказать их в соответствие с законодательством.
Глава региона также сказал, что анализ воздуха, по предварительным данным, ничего ядовитого не выявил.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+