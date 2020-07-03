Запах газа в Нижнем Новгороде: проверка АГЗС не дала результатов, ГЖД заявляет об отсутствии нарушений

Фото: с сайта https://ses-lab.ru/

Сегодня - 19 июля, жители Нижнего Новгорода жаловались на сильный запах газа в атмосфере воздуха; это привело к тому, что региональное ГУ МЧС приступило к проверке возможных источников запаха.

Жалобы начали поступать примерно в 15:30, около 18:30 региональное Минэкологии сообщило, что фиксирует снижение концентрации запаха газа.

Сотрудники МЧС не исключали, что причинами запаха могли стать, в том числе, течки газа в газопроводах ООО "Газпром Трансгаз Нижний Новгород". Но в компании заверили, что оборудование работает в штатном режиме.

МЧС также рассматривало версии об авариях и утечках газа при транспортировке по железнодорожным путям в Нижнем Новгороде, либо утечках газа с газозаправочных станций.

Позже пресс-служба МЧС сообщила, что проверка АГЗС показала, что все заправки в городе работают исправно.

Еще позднее пресс-служба ГЖД распространила сообщение, что нарушения при транспортировке опасных грузов не выявлены.

Между тем, теперь происшествием теперь займется прокуратура. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил правительству области обратиться в это ведомство с просьбой организовать проверку, выяснить, кто является виновным и наказать их в соответствие с законодательством.

Глава региона также сказал, что анализ воздуха, по предварительным данным, ничего ядовитого не выявил.