Причиной взрыва газа в доме по ул.Краснодонцев в Нижнем Новгороде могло стать оборудование от аферистов Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Причиной взрыва газа в доме по ул.Краснодонцев в Нижнем Новгороде могло стать оборудование от аферистов из другого региона. Об этом в эксклюзивном интервью телекомпании "Волга" рассказал руководитель СУ СК РФ по Нижегородской области Айрат Ахметшин.

Напомним, что взрыв бытового газа произошел в квартире на шестом этаже дома №17 по ул. Краснодонцев 11 июля 2020 года. Все жители дома были эвакуированы и размещены для временного проживания в гостиницах. Организована круглосуточная охрана и ограждение пострадавшего здания.

После этого в Нижний Новгород из Курской области был доставлен уникальный мобильный диагностический комплекс испытательной пожарной лаборатории "Струна-М". Оборудование предназначено для оперативной оценки технического состояния зданий и сооружений, пострадавших в результате пожаров, взрывов и других ЧС природного и техногенного характера.

Ключевой версией причины взрыва является утечка газа из некачественного шланга, соединявшего плиту с газовой трубой в квартире на шестом этаже. Как установило следствие, этот шланг хозяева квартиры купили у ходивших по дому якобы представителей газовой компании. По версии следствия, компания имеет сугубо формальный адрес в Нижнем Новгороде, но фактически базируется совершенно в другом регионе.



Айрат Ахметшин подтвердил, что утечка газа была именно на кухне: течь дал шланг, установленный в декабре 2019 года.

"Как установлено, в декабре пришли представители газовой фирмы - я их называть пока не буду: мы по ней очень плотно работаем. Юридический адрес - в другом регионе, на другом конце нашей страны. Мы уже отправили туда следственно-оперативную группу. Сейчас там проводятся обыски и другие необходимые действия", - заявил руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

"В Нижнем Новгороде они пришли к престарелым хозяевам квартиры и сказали: "Давайте мы вам поменяем". Они просто взяли и за деньги поменяли этот шланг. Поменяли таким образом, что в какой-то момент пошла утечка. Ненадёжный шланг, его никто не проверял. Я предполагаю, что эта фирма — просто шаражкина контора. Аферисты, которые зарабатывают деньги на жителях нашей области, города Нижнего Новгорода. Люди доверились им: они назвали фирму соответствующим словом - "газовая служба". Люди заплатили 3 тысячи рублей за замену шланга и вот, пожалуйста, результат", - рассказал Айрат Ахметшин.

Следственный комитет просит нижегородцев срочно сообщить о фактах установки в их квартирах подобного сомнительного оборудования. Круглосуточный телефон службы дежурных следователей 8-920-069-50-20.