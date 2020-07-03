Более 40 нижегородцев пожаловались на плохое самочувствие из-за запаха газа в Нижнем Новгороде Происшествия

Более 40 нижегородцев пожаловались на плохое самочувствие из-за запаха газа в Нижнем Новгороде 19 июля 2020 года. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в диспетчерскую службу станции скорой медицинской помощи поступило на 15% звонков больше, чем обычно: нижегородцы хотели знать, что произошло и как уберечься от отравления. Всего 47 нижегородцев пожаловались на ухудшение самочувствия.

Жалобы начали поступать примерно в 15:30, около 18:30 региональное Минэкологии сообщило, что фиксирует снижение концентрации запаха газа.

Сотрудники МЧС не исключали, что причинами запаха могли стать, в том числе, утечки газа в газопроводах ООО "Газпром Трансгаз Нижний Новгород". Но в компании заверили, что оборудование работает в штатном режиме.

МЧС также рассматривало версии об авариях и утечках газа при транспортировке по железнодорожным путям в Нижнем Новгороде, либо утечках газа с газозаправочных станций.

Позже пресс-служба МЧС сообщила, что проверка АГЗС показала, что все заправки в городе работают исправно.

Еще позднее пресс-служба ГЖД распространила сообщение, что нарушения при транспортировке опасных грузов не выявлены.

Между тем, теперь происшествием теперь займется прокуратура. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил правительству области обратиться в это ведомство с просьбой организовать проверку, выяснить, кто является виновным и наказать их в соответствие с законодательством.

Глава региона также сказал, что анализ воздуха, по предварительным данным, ничего ядовитого не выявил.

"Все обращения граждан были приняты, позвонившим даны необходимые рекомендации. За очень короткий срок проводилась передислокация бригад скорой медицинской помощи по мере фиксации локализации звонков от жителей. Скорая сработала на "отлично"", - отметил заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик Гусейнов.

По словам главного врача "Станции скорой медицинской помощи" Игоря Голубева, бригада выезжала на улицу Ковалихинскую к двум пациентам, пожаловавшимся на одышку. Врачи осмотрели и проконсультировали пациентов.

"Госпитализации в медицинские учреждения Нижнего Новгорода и угроз здоровья нижегородцам в связи с запахом газа не было", - сказал Игорь Голубев.

Еще 2 обращения поступило на горячую линию в ГКУЗ НО "Нижегородский территориальный центр медицины катастроф", госпитализаций пациентов также не было.