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Общество

Первая партия московских б/у троллейбусов доставлена в Нижний Новгород

27 июля 2020 13:19  [102] Общество

Фото: администрация г. Нижний Новгород

Первая партия московских б/у троллейбусов доставлена в Нижний Новгород. Об этом сообщает МП "Нижегородэлектротранс".

Все 30 троллейбусов пополнили парки предприятия - в каждое троллейбусное депо по 10 вагонов. На городские маршруты троллейбусы выйдут после пуско-наладочных работ.

В настоящее время идет оформление документов для их передачи в хозяйственную деятельность МП "НЭТ".

Парк "Нижегородэлектротранс" пополнили троллейбусы моделей: ВМЗ-5298-01, БКМ-321 и Тролза-5265, выпущенные в 2008-2011 годах.

"Машины отличаются синхронной электронной системой управления, они более экономичны и удобны", - отметили на предприятии.

Ранее сообщалось, что 26 из 30 московских б/у троллейбусов поступили в Нижний Новгород.

Напомним, стоимость транспортировки первой партии в Нижний Новгород составила 1,96 млн рублей. Победителем электронного аукциона на право транспортировки стал нижегородский ИП Щелоков Н.Н.

Речь идет о 30 троллейбусах, которые приняли в собственность города в марте. Их транспортировка была приостановлена в связи с введением ограничительных мер из-за профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Напомним также, администрация Москвы готовит документы для безвозмездной передачи Нижнему Новгороду помимо этой партии, еще 40 троллейбусов.

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