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Общество

Еще 26 московских б/у троллейбусов поступили в Нижний Новгород

24 июля 2020 13:39  [96] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Еще 26 московских б/у троллейбусов поступили в Нижний Новгород. Об этом сообщили МП "Нижегородэлектротранс".

Из них 10 доставили в троллейбусное депо № 1, 10 – в троллейбусное депо № 2 и 6 – в депо № 3. Еще 4 единицы скоро пополнят третье троллейбусное депо, их доставка ожидается до конца июля. Всего будет 30 троллейбусов. 

На предприятии отметили, что все транспортные средства в хорошем состоянии и после пуско-наладочных работ выйдут на городские маршруты.

Передаются троллейбусы следующих моделей: ВМЗ-5298-01, БКМ-321 и Тролза-5265, выпущенные в 2008-2011 годах. 

Ранее сообщалось, что первую партию из этих 30 московских б/у троллейбусов доставят в Нижний Новгород за 1,96 млн рублей. Победителем электронного аукциона на право транспортировки троллейбусов стал нижегородский ИП Щелоков Н.Н. Он должен доставить все троллейбусы в Нижний Новгород автомобильным транспортом до 25 июля.

Речь идет о 30 троллейбусах, которые приняли в собственность города в марте. Их транспортировка была приостановлена в связи с введением ограничительных мер из-за профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Троллейбусы будут распределены между всеми городскими депо в равных долях. Постепенный выпуск этого транспорта на линию начнется в сентябре.

В настоящее время готовятся документы на передачу еще 40 троллейбусов.

Напомним, МП "Нижегородпассажиравтотранс" приобрело 10 новых автобусов среднего класса марки ПАЗ за собственные средства.

"В последние годы МП "Нижегородпассажиравтотранс" также активно развивает и пополняет свой парк. В 2018 году при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина было закуплено 100 автобусов, в 2019 – еще 200. Все эти автобусы выпущены на маршруты", – напомнил исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев.

Также МП "Нижегородпассажиравтотранс" дополнительно закупил еще девять новых автобусов. Все они 13 июля вышли на линию. Было принято решение направить новый транспорт на маршруты А-41, Т-92, А-52 и А-16.

Кроме того, еще одна партия новых автобусов на газомоторном топливе поступит в Нижний Новгород осенью.

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