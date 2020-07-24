Жителей Нижнего Новгорода предупреждают о возможном запахе газа в воздухе 28 июля Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Региональное ГУ МЧС РФ предупреждает жителей Нижнего Новгорода о возможном запахе газа в воздухе 28 июля.

По информации ведомства, сегодня "Газпром газораспределение Нижний Новгород" будет проводить плановые работы на газопроводе высокого давления в поле около д. Кузнечиха в Советском районе.

Как пояснили в МЧС, работы заключаются в стравливании газа в атмосферу и они продлятся с 07:00 до 09:00.

"Возможно ощущение запаха газа в воздухе. Просим сохранять спокойствие!", - говорится в сообщении МЧС.

Стравливание природного газа – это технологическая операция опорожнения емкостного оборудования, технологических коммуникаций, линейных участков газопровода от природного газа при остановке оборудования или отключении участка газопровода, сопровождающаяся залповым выбросом газа в атмосферу через свечу.

Напомним, что 19 июля в Нижнем Новгороде тоже ощущался резкий запах газа. Жалобы от жителей города на запах одоранта, который используется в газификации, начали поступать примерно в 15:30 сначала из Канавинского района, а затем из нагорной части города.

Около 18:30 региональное Минэкологии сообщило, что фиксирует снижение концентрации запаха газа.

МЧС, организовав проверку, не обнаружило источников запаха.

Прокуратура Нижегородской области нашла предполагаемого виновника происшествия и сообщила, что его проверка и экспертизы займут около двух недель.