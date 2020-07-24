Число зараженных коронавирусом жителей Дзержинска превысило 2 тысячи человек Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Число зараженных коронавирусом жителей Дзержинска превысило 2 тысячи человек.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, по данным на 28 июля в Дзержинске зарегистрировано 2 024 инфицированных COVID-19. Вчера число зараженных составляло ровно 2 000.

Напомним, что около месяца назад (22 июня), когда в Дзержинске было зафиксировано 929 заболевших коронавирусом, и этот показатель увеличился за сутки на 37 случаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин не исключал вероятности закрытия города на карантин.

Однако глава Дзержинска Иван Носков сказал, что не видит предпосылок к введению карантина.

По данным на 28 июля в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 23 335 человек, в том числе 163 случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.