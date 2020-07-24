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Общество

Обнародованы новые данные по заболеваемости коронавирусом среди нижегородцев

28 июля 2020 11:45  [278] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 163 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вчера было выявлено 188 новых случаев. Сегодня – 28 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 23 335 человек.

При этом 18 126 жителей Нижегородской области, то есть 77,7% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден COVID-19, уже здоровы. За последние сутки выписано еще 395 человек.

На сегодняшний день более 3,8 тысячи нижегородцев с коронавирусом находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. 1,1 тысячи человек лечатся в больницах, 234 человека находятся в обсерваторах.

По данным на 28 июля, в Нижегородской области тесты на коронавирус сдали 563 349 человек. Средний показатель тестирования составил 17 589 человек на 100 тысяч населения.

За последние сутки тесты сдали 6 670 жителей региона, а в среднем за неделю охват составил 213,2 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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