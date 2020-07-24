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Общество

Нижний Новгород по прежнему лидирует по числу COVID-инфицированных жителей

27 июля 2020 13:16  [156] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Количество заболевших коронавирусом в Нижнем Новгороде продолжает оставаться одним из самых высоких по сравнению с другими территориями Нижегородской области, где зарегистрирована инфекция. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным на 27 июля в Нижегородской области зарегистрировано 23 172 человек, заболевший COVID-19, из которых 11 265 проживает в Нижнем Новгороде.
Если говорить о районах города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 2 591 человек.

Далее следует Ленинский район, где проживает 1830, Канавинский (1 652), Сормовский (1 235), Советском (1 174), Московский (1 150), Нижегородский (955), Приокский (678).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 000), Павловский район (1 247), Борский (872), Богородский (628), Кстовский (609), Семеновский (522), Кулебакский (473) и Дивеевский (424) районы.

Стоит отметить, что в 37 районах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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