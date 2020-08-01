лукойл
Последние новости рубрики Общество
03 августа 2020 13:08  [80] "Строительство многоуровневой развязки на улице Циолковского нас радует", - Галина Смирнова
03 августа 2020 13:00  [75] Марат Фатхуллин назначен и.о. замглавы Нижнего Новгорода
03 августа 2020 12:50  [123] Коронавирус за выходные подтвердился еще у 230 жителей Нижнего Новгорода
03 августа 2020 12:49  [66] Половина нижегородских домов готовы к отопительному сезону
03 августа 2020 12:17  [27747] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Дополнено 3 августа)
03 августа 2020 11:45  [295] Власти обнародовали новые данные по заболеваемости коронавирусом среди нижегородцев
03 августа 2020 11:41  [113] Призывники приняли присягу в Нижегородском кремле в День ВДВ
03 августа 2020 11:25  [97] "Ростелеком. Юрист" поможет решить правовые вопросы
03 августа 2020 11:15  [117] Два ребенка ушли из детского дома в Балахне
03 августа 2020 10:01  [188] Движение транспорта будет ограничено в районе ул.Белинского
Общество

Марат Фатхуллин назначен и.о. замглавы Нижнего Новгорода

03 августа 2020 13:00  [75] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Марат Фатхуллин назначен исполняющим обязанности заместителя главы Нижнего Новгорода по направлению "информационные технологии". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.

Напомним, Алексей Карапузов покинул эту должность 31 июля 2020 года.

Напомним также, Марат Фатхуллин с августа 2019 года возглавляет ИТ-управление администрации.

СПРАВКА:

Марат Фатхуллин родился в 1991 году в Дзержинске. В 2014 году закончил Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева по специальности "Вычислительные машины, системы, комплексы и сети". Прошел курсы повышения квалификации "Руководитель цифровой трансформации" (Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Москва), "Государственно-частное партнерство в контексте цифровой экономики" (Высшая школа экономики, Москва).

С 2011 по 2018 годы работал в коммерческих компаниях в сфере digital. Являлся IТ-консультантом крупного медиахолдинга. Долгое время работал генеральным директором и главным редактором в СМИ.

С января по июль 2019 года занимал должность заместителя начальника управления информационно-технического обеспечения и связи в мэрии.

С 1 августа 2019 года назначен начальником управления развития информационных технологий администрации Нижнего Новгорода.

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph