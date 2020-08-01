Марат Фатхуллин назначен и.о. замглавы Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Марат Фатхуллин назначен исполняющим обязанности заместителя главы Нижнего Новгорода по направлению "информационные технологии". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.

Напомним, Алексей Карапузов покинул эту должность 31 июля 2020 года.

Напомним также, Марат Фатхуллин с августа 2019 года возглавляет ИТ-управление администрации.

СПРАВКА:

Марат Фатхуллин родился в 1991 году в Дзержинске. В 2014 году закончил Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева по специальности "Вычислительные машины, системы, комплексы и сети". Прошел курсы повышения квалификации "Руководитель цифровой трансформации" (Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Москва), "Государственно-частное партнерство в контексте цифровой экономики" (Высшая школа экономики, Москва).

С 2011 по 2018 годы работал в коммерческих компаниях в сфере digital. Являлся IТ-консультантом крупного медиахолдинга. Долгое время работал генеральным директором и главным редактором в СМИ.

С января по июль 2019 года занимал должность заместителя начальника управления информационно-технического обеспечения и связи в мэрии.

С 1 августа 2019 года назначен начальником управления развития информационных технологий администрации Нижнего Новгорода.