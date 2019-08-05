Марат Фатхуллин возглавил ИТ-управление администрации Нижнего Новгорода Политика

В Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского 20-21 июля прошел региональный этап крупнейшего всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" – одного из флагманских проектов АНО "Россия – страна возможностей". Об этом сообщили организаторы. Марат Фатхуллин возглавил ИТ-управление администрации Нижнего Новгорода с 1 августа 2019 года.

Руководитель конкурса "Цифровой прорыв" Олег Мансуров рассказал, что команда Марата Фатхуллина на региональном полуфинале выступала в треке "ЖКХ и городская среда". Ребята решали задачу разработки прототипа программного обеспечения для контроля и предсказательной аналитики оказания услуг в сфере ЖКХ. За 36 часов команда "Проект 42", в которую входил Марат, создала сервис, помогающий различным организациям заключать договора и проводить аналитику на основе рейтинга управляющих компаний.

"Конкурс "Цифровой прорыв" стал для меня площадкой для получения новых компетенций и навыков. Я получил возможность проверить себя, как профессионала в сфере IT. Цель моего участия – посмотреть идеи талантливых разработчиков региона в области ЖКХ, госуправления, транспорта и образования. Администрация Нижнего Новгорода, в рамках реализации проекта "Умный город", находится в постоянном поиске новых идей, которые помогут сделать жизнь в городе комфортнее. И такие конкурсы как "Цифровой прорыв" помогают эти идеи найти и воплотить в жизнь", - прокомментировал назначение Марат Фатхуллин.

СПРАВКА:

Марат Фатхуллин родился в 1991 году в г. Дзержинске Нижегородской области. В 2014 году закончил Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева по специальности "Вычислительные машины, системы, комплексы и сети". Прошел курсы повышения квалификации "Руководитель цифровой трансформации" (Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Москва), "Государственно-частное партнерство в контексте цифровой экономики" (Высшая школа экономики, Москва).

С 2011 по 2018 годы работал в коммерческих компаниях в сфере digital. Являлся IТ-консультантом крупного медиа холдинга. Долгое время работал генеральным директором и главным редактором СМИ.

С января по июль 2019 года занимал должность заместителя начальника управления информационно-технического обеспечения и связи администрации города Нижнего Новгорода.

С 1 августа 2019 года назначен начальником управления развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода.