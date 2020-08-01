Нижегородцы смогут пересаживаться с "наземного метро" на электричку до Заволжья Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы смогут пересаживаться с "наземного метро" Варя - Починки на электрички Заволжского направления. Об этом сообщает АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

Пересадка будет осуществляться в пределах 25 минут на станции Починки.

Пассажиры, осуществляющие посадку на станциях Варя или Сормово, смогут приобрести один билет до любой станции Заволжского направления и проследовать с этим проездным документом на любой стыковочный рейс, отправляющийся со станции Починки.

Напомним, что городские электрички ("наземное метро") от станции Починки до станции Варя начали ходить с 1 августа 2020 года. Этот вид транспорта организован в связи со строительством транспортной развязки по улице Циолковского. "Наземным метро" городскую электричку называют, поскольку недалеко от станции Варя находится станция метро "Буревестник". Нижегородцы могут пересесть с одного вида транспорта на другой.

Ранее агентство публиковало расписание движения электричек от станции Починки до станции Варя и обратно.