лукойл
Последние новости рубрики Общество
04 августа 2020 13:50  [27] Коронавирус за сутки подтвердился еще у 44 жителей Нижнего Новгорода
04 августа 2020 13:05  [79] "Центр опережающей профподготовки будет создан в Нижегородской области", - Глеб Никитин
04 августа 2020 13:01  [109] Опубликован список предметов по сдаче ВПР в Нижегородской области
04 августа 2020 12:58  [100] Нижегородцы смогут пересаживаться с "наземного метро" на электричку до Заволжья
04 августа 2020 12:30  [91] Нижегородцы могут принять участие в конкурсе Росатома "Атом рядом" до конца августа
04 августа 2020 11:48  [110] Новые учебники поступили в школы Нижегородской области
04 августа 2020 11:44  [217] Стали известны новые данные по заболеваемости коронавирусом среди нижегородцев
04 августа 2020 10:39  [116] Нижегородская область вошла в ТОП-10 регионов по вводу жилья
04 августа 2020 10:04  [193] Администрация Нижегородского района получила представление прокурора из-за благоустройства скверов
04 августа 2020 09:33  [166] "С вводом развязки на Циолковского появятся новые возможности для развития 7-го микрорайона", - Ирина Сумарокова
Общество

Нижегородцы смогут пересаживаться с "наземного метро" на электричку до Заволжья

04 августа 2020 12:58  [100] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы смогут пересаживаться с "наземного метро" Варя - Починки на электрички Заволжского направления. Об этом сообщает АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

Пересадка будет осуществляться в пределах 25 минут на станции Починки.

Пассажиры, осуществляющие посадку на станциях Варя или Сормово, смогут приобрести один билет до любой станции Заволжского направления и проследовать с этим проездным документом на любой стыковочный рейс, отправляющийся со станции Починки.

Напомним, что городские электрички ("наземное метро") от станции Починки до станции Варя начали ходить с 1 августа 2020 года. Этот вид транспорта организован в связи со строительством транспортной развязки по улице Циолковского. "Наземным метро" городскую электричку называют, поскольку недалеко от станции Варя находится станция метро "Буревестник". Нижегородцы могут пересесть с одного вида транспорта на другой.

Ранее агентство публиковало расписание движения электричек от станции Починки до станции Варя и обратно.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph