Стали известны новые данные по заболеваемости коронавирусом среди нижегородцев Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 109 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вчера было зарегистрировано 139 новых случаев заболевания. Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 24 345 человек.

Около 2,6 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 1 тысячи человек лечатся в больницах, 256 человек находятся в обсерваторах.

При этом по данным на 4 августа 84% или 20 409 нижегородцев, болевших коронавирусом, уже выздоровели и выписаны из больниц. В том числе за последние сутки выздоровели 276 человек. По числу выздоровевших Нижегородская область входит в топ-5 регионов в России.

В настоящее время тесты на коронавирус сдали 601 591 житель Нижегородской области. Средний показатель тестирования вырос за сутки на 0,8% и составил 18 782 человека на 100 тысяч населения. За последние сутки тесты сдали 4 748 жителей региона, а в среднем за неделю охват составил 196,9 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также глава региона уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Глеб Никитин напомнил, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась. По коэффициенту распространения инфекции, область готова к тому, чтобы в ближайшее время принять решение о переходе на второй этап снятия ограничений.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".