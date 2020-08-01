Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал подозреваемых в появлении запаха газа на улицах Нижнего Новгорода 19 июля. Об этом он сообщил в прямом эфире на своей странице в соцсети Instagram 4 августа 2020 года.
По его словам, проверялись все потенциальные источники выброса в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Кстове.
"Все затаились, никто не признавался. Дали соответствующее поручение, прокуратура взяла координацию расследования на контроль", - рассказал Глеб Никитин.
К настоящему моменту, предполагаемыми источниками запаха названы два объекта: газораспределительная станция Волготрансгаза или топливные емкости по адресу: набережная Гребного канала, 3б, где проводился ремонт.
Губернатор добавил, что "без доказательств нельзя однозначно кого-то обвинить, правоохранительные органы по данному вопросу работают".
Напомним, что жители Нижнего Новгорода 19 июля примерно в 15:30 начали жаловаться на резкий запах газа в атмосфере воздуха. Сначала сигналы о запахе одоранта, который используется в газификации, начали поступать из Канавинского района, а затем из нагорной части города.
Около 18:30 региональное Минэкологии сообщило, что фиксирует снижение концентрации запаха газа.
Областное ГУ МЧС, организовав проверку, не обнаружило источников запаха.
Затем 22 июля в прокуратуре пояснили, что предполагаемый источник определен и выясняются обстоятельства. В ведомстве отказались назвать источник до завершения проверки, но пояснили, что "он был из канистр".
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