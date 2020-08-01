Глеб Никитин назвал подозреваемых в появлении запаха газа на улицах Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал подозреваемых в появлении запаха газа на улицах Нижнего Новгорода 19 июля. Об этом он сообщил в прямом эфире на своей странице в соцсети Instagram 4 августа 2020 года.

По его словам, проверялись все потенциальные источники выброса в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Кстове.

"Все затаились, никто не признавался. Дали соответствующее поручение, прокуратура взяла координацию расследования на контроль", - рассказал Глеб Никитин.

К настоящему моменту, предполагаемыми источниками запаха названы два объекта: газораспределительная станция Волготрансгаза или топливные емкости по адресу: набережная Гребного канала, 3б, где проводился ремонт.

Губернатор добавил, что "без доказательств нельзя однозначно кого-то обвинить, правоохранительные органы по данному вопросу работают".

Напомним, что жители Нижнего Новгорода 19 июля примерно в 15:30 начали жаловаться на резкий запах газа в атмосфере воздуха. Сначала сигналы о запахе одоранта, который используется в газификации, начали поступать из Канавинского района, а затем из нагорной части города.

Около 18:30 региональное Минэкологии сообщило, что фиксирует снижение концентрации запаха газа.

Областное ГУ МЧС, организовав проверку, не обнаружило источников запаха.

Затем 22 июля в прокуратуре пояснили, что предполагаемый источник определен и выясняются обстоятельства. В ведомстве отказались назвать источник до завершения проверки, но пояснили, что "он был из канистр".