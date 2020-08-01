Нижегородские власти планируют начать реставрацию ОКН Варварской, 8 в этом году Общество

Фото: из соцсети Facebook, Елена Богомолова

Реставрацию дома №8 (литера 3) по улице Варварской в Нижнем Новгороде планируется начать уже в этом году. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе объезда Нижегородского района областного центра 8 августа 2020 года. В маршрут вошли улицы Пискунова, Варварская, Ковалихинская, Белинского, Горького, Новая, Студеная и ряд других территорий.

"Почти четверть века назад в доме №8 на улице Варварской произошел пожар, и с тех пор здание находится в аварийном состоянии. К счастью, за все это время не было принято решение о сносе, и здание 1820-х годов постройки сохранилось до наших дней. Оно вошло в перечень объектов культурного наследия, средства на реставрацию которых выделяет правительство России к 800-летию Нижнего Новгорода. Сейчас дом стал арт-объектом. Каждый, кто проезжает или проходит мимо, видит белые буквы: "Здесь боль…". Скоро эта часть нижегородской истории избавится от "боли", - отметил губернатор Нижегородской области.

Фото: правительство Нижегородской области

Как подчеркнул глава региона, в частности, планируется реставрировать фасады и кровлю.

"Вскоре будем проводить конкурс по выбору подрядчика. Перед подрядной организацией поставим задачу завершить работы до 800-летия города. Параллельно будем определять варианты дальнейшего использования объекта культурного наследия. Перед пожаром дом был жилым, но большая часть его истории связана с работой в нем сберегательной кассы", - отметил Глеб Никитин.

Год назад стало известно, что девять аварийных ОКН в Нижнем Новгороде передадут инвесторам для реставрации (ул. Луначарского, 1/11; ул. Варварская, 8 литера 3; ул. Кожевенная, 14а; ул. Нижегородская 17, 19/29; ул. Ярославская, 13; ул. Соревнования, 14; ул. Большие Овраги, 5; ул. Сергиевская, 18 Б).

В ходе объезда 8 августа Глеб Никитин поручил проработать и вопрос благоустройства парка Кулибина. На улице Трудовой планируется создать сквер и детский сад.

Также стало известно, что допсубсиии будут выделены на ремонт исторических домов Нижнего Новгорода по поручению Глеба Никитина.

СПРАВКА (с сайта nn800.ru):

Дом №8 по ул. Варварской - дом М.Ф. Щелокова (уточненные данные: Дом Е.М. Михайлова – М.Ф. Щелокова).

История домовладения на углу улиц Варварской и Осыпной (совр. ул. Пискунова) прослеживается с начала ХIХ в., когда оно принадлежало надворному советнику Е.М. Михайлову, затем в 1830-е гг. – статской советнице Клеопатре Ивановне Ильиной, а с 1836 г. и до начала ХХ в. – купцу Михаилу Федоровичу Щелокову и его наследникам. Точную дату постройки одноэтажного с мезонином на каменном фундаменте дома определить не удается. По архивным материалам сер. XIX в. и типологическим признакам постройку дома можно отнести к 1820-м гг. По всей вероятности, он был возведен по проекту архитектора И.Е. Ефимова на основе жилого дома в пять окон по фасаду с мезонином из альбома "образцовых" фасадов 1809 – 1812 гг. Первоначальный облик дома зафиксирован на архивном чертеже 1851 г., выполненном в связи с перекрытием крыши. Согласно чертежа это был одноэтажный деревянный на каменном фундаменте дом в пять окон по главному фасаду с мезонином. Главным убранством фасада дома выступал портик, пилястры которого имели классические ионические капители и сложные базы, включающие два вала.

В 1861 г. была запроектирована и осуществлена пристройка к боковому северо-западному фасаду первоначального объема "деревянной на каменном фундаменте с антресолями комнаты" (арх. И.К. Кострюков). В 1870-е гг. на усадьбе велось активное строительство, во время которого (судя по характеру архитектуры, соответствующему этому периоду) главный фасад дома получил ряд изменений, несколько нарушивших цельность и строгость ордерной системы портика, ее пропорции и детали. После национализации дома в 1918 году в нем были устроены отдельные квартиры. Здание серьезно пострадало во время пожара в апреле 1996 года, после чего были проведены ремонтные работы на кровле, и в настоящее время не используется.

Памятник имеет чрезвычайно важное научное и архитектурно-художественное значение как замечательный образец деревянного зодчества периода классицизма, сохранивший свою объемно-пространственную и объемно-планировочную структуру, ряд первоначальных архитектурных деталей декора. Главный фасад здания, запроектированный на основе "образцовых" проектов, отличается выверенными пропорциями, точной и тонкой прорисовкой профилей архитектурных элементов. В интерьере особую ценность представляет деревянная лестница с забежными ступенями, у которой сохранились первоначальная конструкция и ограждение с балясинами – единственный сохранившийся в городе образец деревянной лестницы в жилом доме периода классицизма.

Фото: из соцсети Facebook, Елена Богомолова

Фото: из соцсети Facebook, движение "СпасГрад", 2015 г.

Фото: из соцсети Facebook, движение "СпасГрад", 2015 г.