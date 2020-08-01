Коронавирус за сутки подтвердился еще у 65 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 65 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на пятницу 7 августа в Нижнем Новгороде зарегистрировано 12 055 заболевших COVID-19 — это на 65 человек больше, чем вчера.

В целом число зараженных коронавирусом жителей Нижнего Новгорода составляет половину всех инфицированных COVID-19 в регионе, которых сегодня насчитывается 24 654.

Если говорить о районах города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 2 808 человек. За прошедшие сутки в районе зарегистрировано 15 заболевших коронавирусом.

Далее следует Ленинский район (1 979 заболевших, на 10 больше), Канавинский (1 710, рост на одного заболевшего), Сормовский (1 350, + 22 заболевших), Советском (1 260, на семерых заболевших больше), Московский (1 230, еще один заболевший), Нижегородский (986, плюс двое заболевших) и Приокский (732, на семеро заболевших больше).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 119, рост за прошедшие сутки на четырех заболевших), Павловский район (1 295, ни одного нового случая), Борский (901, на шестерых заболевших больше), Богородский (665, три новых случая), Кстовский (635, еще четверо заболевших), Семеновский (529, ни одного нового случая), Кулебакский (499, один новый случай) и Дивеевский (426, ни одного нового случая) районы.

Стоит отметить, что в 36 районах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также глава региона уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Глеб Никитин напомнил, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась. По коэффициенту распространения инфекции, область готова к тому, чтобы в ближайшее время принять решение о переходе на второй этап снятия ограничений.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".