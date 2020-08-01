Стали известны данные по новым заболевшим COVID-19 нижегородцам Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 119 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вчера было зарегистрировано 120 новых случаев заболевания. Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 25 128 человек.

Около 2 тысяч нижегородцев сейчас находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Менее 1 тысячи человек лечатся в больницах, 104 человекf находится в обсерваторах.

При этом по данным на 11 августа 86,7% или 21 789 нижегородцев, болевших коронавирусом, уже выздоровели и выписаны из больниц. В том числе за последние сутки выздоровели 174 человека.



В настоящее время тесты на коронавирус сдали 635 559 жителей Нижегородской области. Средний показатель тестирования вырос за сутки на 0,7% и составил 19 843 человека на 100 тысяч населения.

За последние сутки тесты сдал 4 321 житель региона, а в среднем за неделю охват составил 168,4 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.