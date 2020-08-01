Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 53 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 53 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на вторник 11 августа в Нижнем Новгороде зарегистрирован 12 301 заболевший COVID-19 — это на 53 человека больше, чем вчера.

Если говорить про районы города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 2 892 человек. За прошедшие сутки в районе зарегистрировано 14 заболевших коронавирусом.

Далее следует Ленинский район (2 001 заболевший, за сутки - на два человека больше), Канавинский (1 720, рост на троих заболевших), Сормовский (1 365, + 4 заболевших), Советский (1 285, на семерых заболевших больше), Московский (1 280, еще 14 заболевших), Нижегородский (1 000, трое заболевших) и Приокский (758, на шестерых заболевших больше).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 151, рост за прошедшие сутки на 15 заболевших), Павловский район (1 319, ни одного нового случая), Борский (926, шесть новых заболевших), Богородский (674, два новых случая), Кстовский (641, еще трое заболевших), Семеновский (530, за сутки - ни одного заболевшего), Кулебакский (503, один новый случай) и Дивеевский (426, ни одного нового случая) районы.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.