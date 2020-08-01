Владельца Ан-2 оштрафовали после гибели двух человек в авиакатастрофе в Большеболдинском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Владельца Ан-2 оштрафовали после гибели двух человек в авиакатастрофе в Большеболдинском районе. Об этом сообщает государственная инспекция труда в Нижегородской области.

Самолет АН-2 разбился ранним утром 13 июля в результате столкновения с линией электропередач. Воздушное судно принадлежит ООО "Зевс Авиа" и находилось в аренде у 54-летнего индивидуального предпринимателя (ИП) Уткин А.А. Он использовал самолет для авиационно-химических работ на кукурузном поле.

В самолете летели два человека: частный предприниматель, который арендовал самолет АН-2, и 49-летний авиатехник. Они погибли. Авиатехник погиб сразу после столкновения, предприниматель – в больнице.

Ранее сообщалось, что по факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека по ч. 2 ст. 263 УК РФ.

В ходе расследования несчастного случая госинспекция установила основные причины:

- Несоблюдение п.7.7. Федеральных авиационных правил "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ", утвержденных Минстранса России от 31.07.2009 № 128. Препятствия, расположенные на границах участка, разрешается пролетать с превышением не менее 10 м, а над линиями электропередач – не менее 20 м. Крушение произошло в результате столкновения со столбом ЛЭП высотой 9 м.

- Также установлено, что погибший инженер был допущен на борт воздушного судна без специального свидетельства пилота с отметкой о виде воздушного судна и квалификационных отметок, соответствующих классу или типу воздушных судов, которые использовались в ходе проверки знаний и навыков.

- Отмечен недостаточный контроль со стороны ответственных должностных лиц ООО "Зев-Авиа" за соблюдением работниками требований охраны труда и должностных обязанностей.

Компании ООО "Зевс-Авиа" назначены мероприятия по устранению причин несчастного случая.

По результатам расследования несчастного случая ООО "Зевс-Авиа" оштрафовано на общую сумму 410 тысяч рублей. Директор оштрафован на 30 тысяч рублей, пояснили в госинспекции труда.