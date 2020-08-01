Стало известно новое число заразившихся коронавирусом нижегородцев Общество

Еще 124 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 12 августа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вчера было зарегистрировано 119 новых случаев COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 25 252 человек.

В настоящее время менее 1,9 нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 1 тысячи человек лечатся в больницах, 101 человек находится в обсерваторах.

При этом по данным на 12 августа 87,1% или 21 999 нижегородцев, болевших коронавирусом, уже выздоровели и выписаны из больниц. В том числе за последние сутки выздоровели 210 человек.

Тесты на коронавирус сдали 641 008 жителей Нижегородской области. Средний показатель тестирования вырос за сутки на 0,9% и составил 20 013 человека на 100 тысяч населения.

За последние сутки тесты сдали 5 449 жителей региона, а в среднем за неделю охват составил 171,6 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".