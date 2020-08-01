Реконструкция соборной площади в Арзамасе запланирована на 2021 год Общество

Фото: компьютерная визуализация МАРХИ

Реконструкция соборной площади в Арзамасе, а также прилегающих к ней территорий и улиц, запланирована на 2021 год. Об этом сообщили в АНО "Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера".



Прилегающие территории включают ул. Гостиный ряд, Ленинский садик, сквер Листьева, Никольский спуск, смотровую площадку у Соборной площади, ул. Владимирского, смотровую площадку на ул. Владимирского, ул. Карла Маркса (до пересечения с ул. Калинина), площадь Сергия Страгородского и прилегающую к ней территорию (ул. Мучной ряд).

Проект предусматривает сохранение масштаба и архитектурного стиля Соборной площади и ее торговых функций. Стилистически неподходящие торговые павильоны при необходимости планируется заменить на мобильные киоски, созданные в старинной манере. Городские пространства предполагается оформить в едином стиле с использованием одинаковых фонарей, скамеек, ограждений и каменных клумб озеленения. Для оформления пространств и разделения проезжей и пешеходной части предусмотрено мощение площади и улиц.

Фото: компьютерная визуализация МАРХИ

Работы ведутся в рамках соглашения между Федеральным агентством по туризму и правительством Нижегородской области. Реализация мероприятий также является очередным этапом в развитии паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

Разработку проектно-сметной документации планируется завершить до конца 2020 года. Подрядчиком выбран Московский архитектурный институт (МАРХИ). Заказчиком является автономная некоммерческая организация "Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера".

Фото: компьютерная визуализация МАРХИ

Напомним, правительство России поддержало предложения региона по развитию кластера.

"Вместе с федеральными органами власти мы проделали огромную работу по подготовке перечня мероприятий по развитию кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". С самого начала мы ориентировались на целостную концепцию, которая включает в себя не только культурную составляющую, но и серьезные инфраструктурные проекты. В основном это строительство дорог, развитие коммунальной инфраструктуры, благоустройство. Наша задача — создать условия для качественных перемен в муниципалитетах-участниках кластера, которые должны почувствовать как туристы, так и жители", — заявлял тогда губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Проект реализуется при поддержке президента Владимира Путина и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Напомним, что всего на развитие кластера выделяется около 14,3 млрд рублей. Это средства как федерального, так и регионального бюджетов. Проект предусматривает строительство дорог и транспортной инфраструктуры, реставрацию соборов, благоустройство территорий, возведение центров культурного развития.

В июне этого года Главгосэкспертиза РФ одобрила проект еще одной новой дороги для кластера. Речь идет о строительстве Южного обхода Арзамаса. Накануне, 12 августа, земельный совет одобрил участок для строительства участка обхода.

Одна крупная дорога уже построена – это юго-восточный обход центральной части села Дивеево.