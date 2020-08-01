Нижегородские власти рассказали об обстановке с коронавирусом Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 130 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вчера было зарегистрировано 124 новых случая COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 25 382 человек.

В настоящее время менее 1,8 нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 1 тысячи человек лечатся в больницах, 94 человека находится в обсерваторах.

При этом по данным на 13 августа 87,5% или 22 221 нижегородец, болевший коронавирусом, уже выздоровел и выписан из больниц. В том числе за последние сутки выздоровели 222 человека.

По информации, опубликованной на портале стопкоронавирус.рф, Нижегородская область на 13 августа вошла в тройку лидеров среди регионов РФ по числу выздоровевших от коронавируса за минувшие сутки.

Тесты на коронавирус сдали 645 399 жителей Нижегородской области. Средний показатель тестирования вырос за сутки на 0,7% и составил 20 150 человек на 100 тысяч населения.

За последние сутки тесты сдал 4 391 житель региона, а в среднем за неделю охват составил 167,1 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".