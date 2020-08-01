Олег Дрига возглавит "Нижегородпассажиравтотранс" Политика

Руководитель МУП "Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт" Олег Дрига возглавит МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ).

Как сообщил и.п. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в ходе встречи с редакторами нижегородских СМИ, Никита Злобин принял решение покинуть НПАТ. "Пост руководителя займет Игорь Дрига, который обладает всеми профессиональными компетенциями, позволяющими развивать транспорт, в том числе создание транспортной системы агломерации", - отметил Юрий Шалабаев.

Кроме того, и.п. главы Нижнего Новгорода отметил, что Олег Дрига эффективно проявил себя в должности руководителя Арзамасского пассажирского предприятия, и "его назначение пойдет на пользу нижегородскому автотранспортному предприятию".

Как сообщалось ранее, Никита Злобин уходит с должности руководителя МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) по собственному желанию. Последний день его работы - 14 августа 2020 года.

Напомним, что Никита Злобин был назначен и.о. гендиректора НПАТ в июле 2019 года.

Стоит отметить, что до Никиты Злобина в НПАТ довольно часто менялось руководство.

К примеру, в марте 2019 года и.о. гендиректора предприятия был назначен Юрий Калинин, до того НПАТ возглавляла Елена Лекомцева.

Гендиректором НПАТ в апреле 2018 года был назначен москвич Артем Коновалов, а в конце мая 2018 года Дмитрий Цыганков покинул пост первого заместителя гендиректора НПАТ.

Олег Дрига руководил МУП "Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт" с июня 2018 года, до своего назначения являлся руководителем Самарского МП "Пассажирский автомобильный транспорт".