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Политика

Никита Злобин уходит с должности руководителя НПАТ

12 августа 2020 13:09  [89] Политика
Никита Злобин

Никита Злобин

Фото: С сайта ООО "Онтранс-НН"

Никита Злобин уходит с должности руководителя МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ). Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.

В администрации пояснили, что Никита Злобин покидает НПАТ по собственному желанию. Последним днем его работы будет 14 августа 2020 года. Новое место работы в администрации не уточнили.

Напомним, что Никита Злобин, работая в НПАТ, занимал должность и.о. гендиректора предприятия.

При трудоустройстве в муниципальное транспортное предприятие в июле 2019 года он также был генеральным директором и единственным учредителем ООО "Онтранс-НН" (службы по эвакуации автомобилей), основной вид деятельности которого - услуги по перевозкам автомобильного грузового транспорта.

До этого он сообщал в СМИ о том, что планировал создать ассоциацию эвакуаторов Нижегородской области.

Отметим, что до Никиты Злобина в НПАТ довольно часто менялось руководство.

К примеру, в марте 2019 года и.о. гендиректора предприятия был назначен Юрий Калинин, до того НПАТ возглавляла Елена Лекомцева, которая потом стала и.о. замглавы города по транспорту и дорожному хозяйству.

Гендиректором НПАТ в апреле 2018 года был назначен москвич Артем Коновалов, а в конце мая 2018 года Дмитрий Цыганков покинул пост первого заместителя гендиректора НПАТ.

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