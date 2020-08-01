Никита Злобин уходит с должности руководителя НПАТ

Никита Злобин
Фото:
Никита Злобин уходит с должности руководителя МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ). Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.
В администрации пояснили, что Никита Злобин покидает НПАТ по собственному желанию. Последним днем его работы будет 14 августа 2020 года. Новое место работы в администрации не уточнили.
Напомним, что Никита Злобин, работая в НПАТ, занимал должность и.о. гендиректора предприятия.
При трудоустройстве в муниципальное транспортное предприятие в июле 2019 года он также был генеральным директором и единственным учредителем ООО "Онтранс-НН" (службы по эвакуации автомобилей), основной вид деятельности которого - услуги по перевозкам автомобильного грузового транспорта.
До этого он сообщал в СМИ о том, что планировал создать ассоциацию эвакуаторов Нижегородской области.
Отметим, что до Никиты Злобина в НПАТ довольно часто менялось руководство.
К примеру, в марте 2019 года и.о. гендиректора предприятия был назначен Юрий Калинин, до того НПАТ возглавляла Елена Лекомцева, которая потом стала и.о. замглавы города по транспорту и дорожному хозяйству.
Гендиректором НПАТ в апреле 2018 года был назначен москвич Артем Коновалов, а в конце мая 2018 года Дмитрий Цыганков покинул пост первого заместителя гендиректора НПАТ.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+