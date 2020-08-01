Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 56 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 56 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на пятницу 14 августа в Нижнем Новгороде зарегистрировано 12 463 заболевших COVID-19 — это на 56 человек больше, чем вчера.

Если говорить про районы города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 2 922 человек. За прошедшие сутки в районе зарегистрировано семеро заболевших коронавирусом.

Далее следует Ленинский район (2 030 заболевших, за сутки - на 11 человек больше), Канавинский (1 737, рост на восьмерых заболевших), Сормовский (1 389, + пятеро заболевших), Советский (1 306, на 9 заболевших больше), Московский (1 292, еще шестеро заболевших), Нижегородский (1 013, один заболевший) и Приокский (765, + 9 заболевших).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 171, за сутки — девять заболевших), Павловский район (1 324, ни одного заболевшего), Борский (932, шестеро новых заболевших), Богородский (693, пять новых случаев), Кстовский (643, двое заболевших), Семеновский (531, ни одного нового случая заболевания), Кулебакский (506, трое заболевших) и Дивеевский (426, ни одного нового случая) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы в 29 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".