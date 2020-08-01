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Общество

Власти разъяснили особенности распределения автобусов на маршрутах в Нижнем Новгороде

14 августа 2020 14:53  [93] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы в соцсетях неоднократно высказывали недоумение тем фактом, почему расписание движения общественного транспорта в городе постоянно варьируется. НИА "Нижний Новгород" обратилось в министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области за разъяснениями.

В министерстве рассказали, что муниципальные автобусы не привязаны к конкретному маршруту и могут перераспределяться в течении дня в зависимости от возрастающей или уменьшающейся нагрузки.

Таким образом, количество автобусов на маршрутах зависит от пассажиропотока и может составлять как 1, так и 40 единиц.

Интервалы движения автобусов зависят от часов пик, заторовых ситуаций и ДТП.

"Исходя из этого, интервалы движения могут варьироваться от 3 минут до часа", - пояснили в региональном министерстве транспорта.

Как сообщили в ведомстве, в среднем на маршрутах Нижнего Новгорода работают 500 муниципальных автобусов и 700 частных. Таким образом соотношение маршрутов составляет 40% к 60% соответственно.

Согласно информации на сайте "Нижегородпассажиравтотранса" (НПАТ), компания обслуживает 56 маршрутов. При этом НПАТ заменил частных перевозчиков на маршрутах Т-71 и Т-92, действие свидетельства на которые минтранс прекратил в конце апреля вместе с Т-14, Т-39, Т-63, Т-79 и Т-89. 

Напомним, что ранее бывшая и.о. заместителя главы Нижнего Новгорода по транспорту Елена Лекомцева объясняла "долгое ожидание автобуса Т-71 ("Улица Федосеенко – площадь Свободы") действием режима повышенной готовности в Нижегородской области.

 

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