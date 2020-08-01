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Общество

Следить за благоустройством нижегородского парка "Швейцария" теперь можно в Telegram

15 августа 2020 10:08  [38] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Администрация Нижнего Новгорода запустила Telegram-канал "Парк Швейцария", который позволит следить за благоустройством парка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, основная цель площадки – создать "голос" парка, выстроить постоянную коммуникацию между горожанами, представителями администрации и АО "ГК "ЕКС".

В Telegram-канале регулярно будут публиковаться результаты проделанной работы по благоустройству территории, анонсы и итоги онлайн-обсуждений по поводу будущего наполнения и развития парка, комментарии экологических экспертов и представителей власти.

Отдельной рубрикой станут ответы на актуальные вопросы жителей, которые аккумулируются на сайте парка "Швейцария". Также на сайте любой желающий может предложить свои идеи по наполнению и развитию парка.

Еще одна рубрика Telegram-канала – новости о животных, перевезенных из бывшего зоопарка "Мишутка" в балахнинский зоопарк "Маленькая страна".

Telegram-канал "Парк Швейцария" можно найти по ссылке.

Напомним, что с 15 июля в парке "Швейцария" началось благоустройство. Работы должны быть завершены до 20 декабря 2021 года. Контракт подписан с АО "Группа компаний "ЕКС" из Ярославля.

Напомним также, что Всероссийское общество охраны природы (ВООП) намерено контролировать благоустройство парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде.  Ранее представители регионального отделения ВООП осуществляли контроль за процессом транспортировки и переселения пяти енотов-полоскунов и шести волков из бывшего зоопарка "Мишутка" в балахнинский зоопарк "Маленькая страна". Волонтеры организации также будут наблюдать за состоянием всех перевезенных животных.

 

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