Шесть волков из "Мишутки" будут жить в зоопарке Балахны Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Шесть волков из "Мишутки" будут жить в зоопарке Балахны. Как сообщили в пресс-службе администрации, их перевезли в зоопарк "Маленькая страна" при поддержке АО ГК "ЕКС".

Процесс транспортировки и переселения животных проходил под наблюдением ветеринара, зоотехника и представителей "Всероссийского общества охраны природы" (ВООП).

Волки хорошо перенесли переезд и уже начали обживаться на новом месте, отметили в пресс-службе.

Животные размещены в двух вольерах, разделенных капитальной перегородкой. Четыре черных волка живут вместе в вольере размером 100 кв м, два волка обыкновенных соседствуют рядом и занимают территорию в 65 кв м.

По соседству с новыми жителями находятся вольеры медведя, верблюдов, африканского страуса и полярной волчицы.

За дальнейшей адаптацией животных будут следить ветеринары, а также волонтеры ВООП.

Напомним, в августе енотов из "Мишутки" перевезли в Балахну.

В июне этого года из зоопарка "Мишутка" в городской зоопарк Саранска уже переехали два пятнистых оленя, четыре суриката, шесть шиншилл, енот-полоскун и пять птиц.

Ранее на новые места жительства переехали зубр, верблюды, носуха, черепахи и другие.

В частности, в июле прошлого года медвежат из "Мишутки" выпустили в Керженский заповедник, волки переехали в Кострому.

В феврале этого года четыре лисицы (три обыкновенных и одна чернобурая), один золотой фазан, четыре индоутки и одна индейка переехали из нижегородского зоопарка "Мишутка" в "Мадагаскар".

Также в ноябре прошлого года из "Мишутки" в зоопарк "Лимпопо" перевезли гималайскую медведицу, но спустя несколько месяцев она умерла.