Девять московских б/у троллейбусов вышли на маршруты Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация г. Нижний Новгород

Девять из 30 московских б/у троллейбусов (первая партия) вышли на маршруты Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на заместителя генерального директора МП "Нижегородэлектротранс" Евгения Грабовского.

Речь идет о маршрутах: ТЛ-13, ТЛ-31, ТЛ-12 и ТЛ-15.

"В ближайшее время к выходу в рейс готовятся еще пять-восемь троллейбусов. Перед тем, как выпустить транспорт на линии, мы проводим плановые мероприятия, которые регламентированы требованиями технической эксплуатации троллейбусов", – пояснил Евгений Грабовский.

До конца месяца планируется выпустить на маршруты Нижнего Новгорода все 30 троллейбусов.

Напомним, первая партия московских б/у троллейбусов доставлена в Нижний Новгород в конце июля 2020 года. Троллейбусы приняли в собственность города еще в марте. Но их транспортировка была приостановлена в связи с введением ограничительных мер из-за профилактики распространения коронавирусной инфекции. Стоимость транспортировки первой партии составила 1,96 млн рублей. Все 30 троллейбусов пополнили парки предприятия - в каждое троллейбусное депо по 10 вагонов.

Напомним также, администрация Москвы готовит документы для безвозмездной передачи Нижнему Новгороду помимо этой партии, еще 40 троллейбусов.