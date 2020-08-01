Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 62 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 62 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на вторник 18 августа в Нижнем Новгороде зарегистрировано 12 712 заболевших COVID-19 — это на 62 человека больше, чем вчера.

Если говорить про районы города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 2 971 человек. За прошедшие сутки в районе зарегистрировано пятеро заболевших коронавирусом.

Далее следует Ленинский район (2 061 заболевший, за сутки - на шесть человек больше), Канавинский (1 757, рост на 8 заболевших), Сормовский (1 411, + пятеро заболевших), Советский (1 351, на 10 заболевших больше), Московский (1 336, еще 17 заболевших), Нижегородский (1 035, +6 заболевших) и Приокский (790, + пятеро заболевших).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 224, за сутки - 14 заболевших), Павловский район (1 370, еще 11 заболевших), Борский (945, ни одного нового случая заболевания), Богородский (707, заболели еще 14 человек), Кстовский (645, ни одного нового случая), Семеновский (534, ни одного заболевшего), Кулебакский (506, ни одного заболевшего) и Дивеевский (426, ни одного нового случая) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы в 39 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв.м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".