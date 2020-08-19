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Общество

Обнародована информация о новых заразившихся коронавирусом нижегородцах

19 августа 2020 11:55  [267] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 138 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 19 августа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вчера было зарегистрировано 116 новых случаев COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 26 132 человек.

В настоящее время около 1,6 нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Почти 900 человек лечатся в больницах, 110 человек находится в обсерваторах.

При этом по данным на 18 августа 88,5% или 23 144 нижегородца, болевших коронавирусом, уже выздоровели и выписаны из больниц. В том числе за последние сутки выздоровели 204 человека.

Тесты на коронавирус сдали 674 327 жителей Нижегородской области. Средний показатель тестирования за сутки вырос на 0,6% и составил 21 053 человека на 100 тысяч населения.
За последние сутки протестировано 4 063 жителя региона, а в среднем за неделю охват составил 162,5 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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