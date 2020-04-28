Предыдущего транспортировщика б/у трамваев из Москвы включат в реестр недобросовестных Общество

Фото: Нижегородэлектротранс

Предыдущего транспортировщика б/у трамваев из Москвы в Нижний Новгород планируется включить в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба Думы Нижнего Новгорода по итогам заседания комиссии по транспорту и связи 28 апреля 2020 года.

"В настоящее время организована процедура по привлечению данного перевозчика в реестр недобросовестных поставщиков" – сообщила и.о. заместителя главы Нижнего Новгорода по транспорту Елена Лекомцева.

Напомним, МП "Нижегородэлектротранс" в одностороннем порядке расторгло контракт с ИП Аржаных, с нарушением сроков доставившим в Нижний Новгород только два из 10 трамваев.

По информации Елены Лекомцевой, в настоящее время проведена новая конкурсная процедура по определению перевозчика оставшихся восьми трамвайных вагонов, а также согласован график их транспортировки: 14, 17, 20, 23, 27, 30 апреля и 6, 8 мая.

Однако в связи с указом губернатора Нижегородской области от 11 апреля в части изоляции лиц, прибывших из Москвы, даты перевозки трамвайных вагонов сдвигаются до времени снятия в регионе режима повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что транспортировка вагонов будет проходить за счет "Нижегородэлектротранса" по графику: два вагона в четыре дня.

Напомним, дума Нижнего Новгорода одобрила принятие в собственность города второй партии московских трамваев в ноябре прошлого года.

Первую партию из 11 трамвайных вагонов Нижний Новгород получил от Москвы на безвозмездной основе в ноябре 2018 года. Вагоны были переданы городу и закреплены за предприятием "Нижегородэлектротранс". Шесть из них вышли на линию в июне 2019 года. Еще два вагона находились на техобслуживании. Оставшиеся три восстановлению не подлежат - они использовались в качестве запчастей

По информации департамента транспорта, восемь вагонов осуществляют перевозку пассажиров по маршрутам № 1 "Московский вокзал - Черный пруд", № 3 "Парк "Дубки" - Московский вокзал", № 6 "Московский вокзал - Центр Сормова", № 7 "Московский вокзал - Улица Ярошенко", № 21 "Парк "Дубки" - Черный пруд".