Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 56 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 56 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на четверг 20 августа в Нижнем Новгороде зарегистрировано 12 828 заболевших COVID-19 — это на 56 человек больше, чем вчера, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 26 264 человека.

Если говорить про районы города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 2 997 человек. За прошедшие сутки в районе зарегистрировано 16 заболевших коронавирусом.

Далее следует Ленинский район (2 085 заболевших, за сутки - на 9 человек больше), Канавинский (1 766, рост на 3 заболевших), Сормовский (1 422, заболели еще девять человек), Советский (1 363, на 4 заболевших больше), Московский (1 346, еще один заболевших), Нижегородский (1 040, +10 заболевших) и Приокский (795, +4 заболевших).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 244, за сутки - 10 заболевших), Павловский район (1 381, еще двое заболевших), Борский (950, три новых случая заболевания), Богородский (720, заболели еще 11 человек), Кстовский (646, один новый случай), Семеновский (539, за сутки - один заболевший), Кулебакский (506, ни одного заболевшего) и Дивеевский (426, ни одного нового случая) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы в 31 районе Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".