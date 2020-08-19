Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 60 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 60 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на среду 19 августа в Нижнем Новгороде зарегистрировано 12 772 заболевших COVID-19 — это на 60 человек больше, чем вчера, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 26 132 человека.

Если говорить про районы города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 2 981 человек. За прошедшие сутки в районе зарегистрировано 10 заболевших коронавирусом.

Далее следует Ленинский район (2 076 заболевших, за сутки - на 15 человек больше), Канавинский (1 763, рост на 6 заболевших), Сормовский (1 413, заболели еще два человека), Советский (1 359, на 8 заболевших больше), Московский (1 345, еще 9 заболевших), Нижегородский (1 040, +5 заболевших) и Приокский (795, +5 заболевших).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 234, за сутки - 10 заболевших), Павловский район (1 379, еще 9 заболевших), Борский (947, два новых случая заболевания), Богородский (709, заболели еще два человека), Кстовский (645, ни одного нового случая), Семеновский (538, четверо новых заболевших), Кулебакский (506, ни одного заболевшего) и Дивеевский (426, ни одного нового случая) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы в 28 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".