Фестиваль уличного искусства "Место"-2020 Культура и отдых

Четвертый фестиваль уличного искусства "Место" стартовал в Нижнем Новгороде 20 августа 2020 года. Он продлится до 23 августа. В этом году фестиваль проводится при поддержке "Центра 800".

Для участия приехали уличные художники из 17 городов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Новосибирск, Екатеринбург, Иркутск.

Также в фестивале принимают участие десять местных авторов. Двое из них Максим Трулов и Ксюша Ласточка уже создали свой стрит-арт объект под метромостом.

Организаторы фестиваля создали интерактивную карту, где можно посмотреть полный список локаций этого года. Также на карте отмечены стрит-арт работы прошлых лет.

Напомним, что в программе фестиваля "Место" возможны изменения и дополнения. Всю актуальную информацию можно найти в официальной группе фестиваля "ВКонтакте": https://vk.com/mestoproject .

Автор фото: Александр Воложанин