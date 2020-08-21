Фестиваль уличного искусства "Место"-2020

Четвертый фестиваль уличного искусства "Место" стартовал в Нижнем Новгороде 20 августа 2020 года. Он продлится до 23 августа. В этом году фестиваль проводится при поддержке "Центра 800".
Для участия приехали уличные художники из 17 городов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Новосибирск, Екатеринбург, Иркутск.
Также в фестивале принимают участие десять местных авторов. Двое из них Максим Трулов и Ксюша Ласточка уже создали свой стрит-арт объект под метромостом.
Организаторы фестиваля создали интерактивную карту, где можно посмотреть полный список локаций этого года. Также на карте отмечены стрит-арт работы прошлых лет.
Напомним, что в программе фестиваля "Место" возможны изменения и дополнения. Всю актуальную информацию можно найти в официальной группе фестиваля "ВКонтакте": https://vk.com/mestoproject.Автор фото: Александр Воложанин
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