Коронавирус за прошедшие выходные подтвердился еще у 183 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие выходные подтвердился еще у 183 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на понедельник 24 августа в Нижнем Новгороде зарегистрировано 13 088 заболевших COVID-19 — это на 183 человека больше, чем в пятницу на прошлой неделе, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 26 744 человека.

Если говорить про районы города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 3 036 человек. За прошедшие выходные в районе зарегистрировано 33 заболевших коронавирусом.

Далее следует Ленинский район (2 112 заболевших, за выходные - на 23 человека больше), Канавинский (1 785, рост на 16 заболевших), Сормовский (1 445, заболели еще 9 человек), Советский (1 416, на 37 заболевших больше), Московский (1 392, еще 25 заболевших), Нижегородский (1 062, заболели еще 12 человек) и Приокский (840, +28 заболевших).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 281, за прошедшие выходные - 27 заболевших), Павловский район (1 403, еще 13 заболевших), Борский (962, + 12 новых случая заболевания), Богородский (732, еще 12 новых случаев), Кстовский (648, один новый случай), Семеновский (541, за выходные – двое заболевших), Кулебакский (508, еще один заболевший) и Дивеевский (427, один новый случай) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы в 36 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".