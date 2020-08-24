Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 84 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 84 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на вторник 25 августа, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 13 172 заболевших COVID-19 — это на 84 человека больше, чем вчера, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 26 866 человек.

Если говорить про районы города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 3 101 человек. За прошедшие выходные в районе зарегистрировано 65 заболевших коронавирусом.

Далее следует Ленинский район (2 115 заболевших, за сутки – на три человека больше), Канавинский (1 788, рост на троих заболевших), Сормовский (1 447, заболели еще двое человек), Советский (1 418, на двоих заболевших больше), Московский (1 393, еще один заболевший), Нижегородский (1 067, заболели еще пять человек) и Приокский (843, + трое заболевших).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 295, за прошедшие сутки - 14 заболевших), Павловский район (1 405, еще двое заболевших), Борский (963, один новый случай заболевания), Богородский (732, ни одного нового случая заболевания), Кстовский (648, ни одного заболевшего), Семеновский (541, также ни одного заболевшего), Кулебакский (508, ни одного нового случая) и Дивеевский (427, заболевших за прошедшие сутки не зарегистрировано) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы в 39 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".