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Общество

Стали известны новые данные по заразившимся коронавирусом нижегородцам

26 августа 2020 10:58  [98] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 129 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 26 августа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вчера было зарегистрировано 122 новых случаев COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 26 995 человек.

В настоящее время около 1,5 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Почти 900 заболевших лечатся в больницах, 72 человека находится в обсерваторах.

При этом по данным на 26 августа 89,1% или 24 074 нижегородца, болевших коронавирусом, уже выздоровели и выписаны из больниц. В том числе за последние сутки выздоровели 164 человека.

Тесты на коронавирус сдали 707 184 жителя Нижегородской области. Средний показатель тестирования за сутки составил 22 079 человек на 100 тысяч населения.

За последние сутки протестировано 3 808 жителей региона, а в среднем за неделю охват составил 160,7 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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