Власти озвучили новые данные о заразившихся коронавирусом нижегородцах Общество

Фото: с сайта https://coronavirus.jhu.edu

Еще 134 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 27 августа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вчера было зарегистрировано 129 новых случаев COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 27 129 человек.

В настоящее время около 1,4 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Почти 900 заболевших лечатся в больницах, 72 человека находится в обсерваторах.

При этом по данным на 27 августа 89,5% или 24 298 нижегородцев, болевших коронавирусом, уже выздоровели и выписаны из больниц. В том числе за последние сутки выздоровели 224 человека. В ежедневной сводке Нижегородская область входит в ТОП-3 регионов страны по числу выписанных за предыдущие сутки.

Тесты на коронавирус сдали 712 888 жителей Нижегородской области. Средний показатель тестирования за сутки составил 22 257 человек на 100 тысяч населения.

За последние сутки протестировано 5 704 жителя региона, а в среднем за неделю охват составил 168,8 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".