Глеб Никитин вручит многодетным семьям жилищные сертификаты Общество

Фото: "НИА Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручит многодетным семьям сертификаты на улучшение жилищных условий 27 августа 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Нижегородцы смогут потратить 470 тысяч рублей целевым образом: оплатить достройку дома, первый взнос по ипотеке или договор купли-продажи жилого дома с земельным участком либо погасить действующую ипотеку.

"В Нижегородской области более 26,6 тысячи многодетных семей. В очереди на бесплатное предоставление земельного участка стоят более 6 тысяч семей. Чтобы ускорить процесс получения поддержки, с апреля 2020 года мы расширили нормы регионального закона: теперь он позволяет вместо участка выбрать социальную выплату - сертификат на улучшение жилищных условий. Рассчитываю, что эта мера поддержки станет весомым подспорьем для нижегородцев. Новая норма закона полностью отвечает задачам об особой поддержке семей с детьми, которые ставит перед нами президент России Владимир Путин", – сказал Глеб Никитин.

Отметим, 2 апреля 2020 года был принят региональный закон "О мерах социальной поддержки многодетных семей взамен предоставления им земельного участка на территории Нижегородской области". И теперь многодетные семьи, имеющие по региональному законодательству право на бесплатное предоставление участков для индивидуального жилищного строительства в собственность, могут выбрать вместо земельного участка сертификат. Он дает право получения единовременной выплаты из областного бюджета для улучшения жилищных условий. Такая мера поддержки предоставляется многодетной семье только один раз (однократно).

Для получения сертификата все члены многодетной семьи должны быть гражданами РФ. Родители (или единственный родитель) должны иметь постоянную регистрацию в Нижегородской области (не менее 5 лет до момента подачи заявления). Если семья ранее уже реализовала свое право на получение земельного участка в собственность бесплатно, то она не может претендовать на сертификат. Если многодетная семья до сих пор на учет не вставала, то вместе с заявлением в министерство имущественных и земельных отношений прилагается стандартный пакет документов, которые можно подать как по почте, так и в электронном виде.



В условиях пандемии управления работают по предварительной записи: электронной или по телефону конкретного управления. Дополнительные вопросы о порядке предоставления жилищного сертификата можно задать по телефону: 8 (831) 435-65-08; о порядке реализации жилищного сертификата – по телефону: 8(831) 422-28-53. Подробнее о предоставляемых документах можно узнать здесь.

Напомним, срок подачи заявлений о бесплатной передаче участка в собственность нижегородским многодетным семьям был продлен до 1 января 2024 года.

Напомним также, что семьи с детьми и медики могут привлечь льготные автокредиты. Субсидию получат те банки, которые предлагают займы со скидкой 10% от стоимости автомобиля семьям, воспитывающим как минимум одного ребенка, сотрудникам медицинских учреждений, а также сдавшим старый автомобиль в трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса.