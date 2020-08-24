Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 61 жителя Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 61 жителя Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на среду 27 августа, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 13 298 заболевших COVID-19 — это на 61 человека больше, чем вчера, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 27 129 человек.

Если говорить про районы города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 3 124 человек. За прошедшие сутки в районе зарегистрировано 11 заболевших коронавирусом.

Далее следует Ленинский район (2 140 заболевших, за сутки – на 15 человек больше), Канавинский (1 802, рост на 5 заболевших), Сормовский (1 459, заболели еще 5 человек), Советский (1 436, на 5 заболевших больше), Московский (1 404, еще 11 заболевших), Нижегородский (1 076, заболели еще 6 человек) и Приокский (850, + семеро заболевших).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 308, за прошедшие сутки - 7 заболевших), Павловский район (1 422, еще 14 заболевших), Борский (968, один новый случай заболевания), Богородский (734, два новых случая заболевания), Кстовский (652, еще четверо заболевших), Семеновский (541, ни одного заболевшего), Кулебакский (511, три новых случая), Володарский (475, ни одного нового случая) и Дивеевский (427, заболевших за прошедшие сутки не зарегистрировано) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы в 32 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".