Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 72 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 72 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на среду 28 августа, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 13 370 заболевших COVID-19 — это на 72 человека больше, чем вчера, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 27 262 человека.

Если говорить про районы города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 3 132 человека. За прошедшие сутки в районе зарегистрировано семеро заболевших коронавирусом.

Далее следует Ленинский район (2 149 заболевших, за сутки – на 9 человек больше), Канавинский (1 805, рост на 3 заболевших), Сормовский (1 465, заболели еще 6 человек), Советский (1 444, на 8 заболевших больше), Московский (1 419, еще 15 заболевших), Нижегородский (1 096, заболели еще 20 человек) и Приокский (860, +10 заболевших).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 327, за прошедшие сутки - 19 заболевших), Павловский район (1 425, еще 3 заболевших), Борский (977, 9 новых случаев заболевания), Богородский (738, четыре новых случая заболевания), Кстовский (654, еще двое заболевших), Семеновский (541, ни одного заболевшего), Кулебакский (512, один новый случай), Володарский (481, шесть новых случаев) и Дивеевский (427, заболевших за прошедшие сутки не зарегистрировано) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы в 31 районе Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".