Власти рассказали о новых заболевших коронавирусом нижегородцах Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 138 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 31 августа. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 143 новых случаев COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 27 688 человек.

В настоящее время около 1,5 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Почти 950 заболевших лечатся в больницах, 56 человек находится в обсерваторах.

При этом по данным на 31 августа 89,1% или 24 655 нижегородцев, болевших коронавирусом, уже выздоровели и выписаны из больниц. В том числе за последние сутки выздоровели 16 человек.

Тесты на коронавирус сдали 737 644 жителя Нижегородской области. Средний показатель тестирования за сутки составил 23 030 человек на 100 тысяч населения.

За последние сутки протестировано 4 838 жителей региона, а в среднем за неделю охват составил 189,5 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".