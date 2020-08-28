Председатель ЗС НО Евгений Лебедев заработал 6,27 млн рублей за 2019 год Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев заработал 6,27 млн рублей за 2019 год. Сведения о доходах опубликованы на сайте регионального парламента.

Евгений Лебедев за 2019 год задекларировал 6,27 млн рублей (за 2018 год – 5,33 млн рублей, за 2017 год - 5,92 млн рублей). В его собственности, как и в прошлом году, находится земельный участок площадью 53 тысяч кв. м, квартира (совместная собственность с супругой) площадью 64 кв. м, квартира площадью 65,6 кв. м, автомобиль Lexus GX 460, снегоход Yamaxa VK 540 E, два прицепа.

Супруга спикера задекларировала 1,64 млн рублей доходов. В ее собственности находится земельный участок площадью 990 кв. м, дом площадью 350,6 кв. м и автомобиль Hyundai IX35.

Напомним, за прошлый год общая сумма дохода губернатора Нижегородской области Глеба Никитина составила 4,87 млн рублей.

Евгений Люлин задекларировал наибольший доход среди заместителей губернатора Нижегородской области за 2019 год. В прошлом году он заработал 7,1 млн рублей.

Топ-5 самых богатых депутатов Думы Нижнего Новгорода:

- Владимир Амельченко в 2019 году заработал 254,8 млн рублей

- Вадим Агафонов задекларировал 131,3 млн рублей

- Евгений Лазарев в прошлом году заработал 90,4 млн рублей

- Василий Пушкин задекларировал в 2019 году 66,6 млн рублей

- Андрей Колобов заработал 38,9 млн рублей.

И.п. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев задекларировал почти 5 млн рублей за 2019 год.