НПАТ временно заменил частного перевозчика на маршруте Т-63 Общество

НПАТ заменил частного перевозчика на маршруте Т-63 "Микрорайон Юг – ул.Корнилова". Работа этого маршрута будет возобновлена с 29 мая 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В связи с многочисленными обращениями граждан министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области провело выдало временное свидетельство на обслуживание маршрута МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) - единственному обратившемуся с заявкой.

На маршруте Т-63, как и раньше, будет работать 10 автобусов с интервалом движения 15 минут. Первый рейс должен быть в 05:30, в последний - в 21:30.

Стоимость и правила проезда на Т-63 будут такими же, как в муниципальных автобусах: 26 рублей при безналичной оплате, 28 рублей - при оплате наличными. Также в этих автобусах после снятия режима повышенной готовности будут действовать все виды проездных карт и льготные документы.

В настоящее время готовится очередной пакет документов для размещения предложений перевозчикам на право обслуживания маршрутов и выдачу временных свидетельств и карт на 180 дней. Все социально значимые маршруты планируется восстановить.

Напомним, НПАТ заменил частных перевозчиков на маршрутах Т-71 и Т-92, действие свидетельства на которые минтранс прекратил в конце апреля вместе с Т-14, Т-39, Т-63, Т-79 и Т-89. Однако, нижегородцы остались недовольны его работой.

Также НПАТ рассматривает возможность подачи заявок на обслуживание остальных отмененных маршрутов: Т-14, Т-39, Т-63, Т-79 и Т-89. На Т-63 временное свидетельство уже получено, начиная с 29 мая.

Отметим, что МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) и МП "Нижегородэлектротранс" (НЭТ) получат из бюджета Нижнего Новгорода 40 млн рублей в качестве компенсации за работу в условиях распространения коронавируса.